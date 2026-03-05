Cortada la S2 de FGC entre Bellaterra y Universitat Autònoma (Barcelona) por una manifestación

Archivo - Varias personas en un andén de la estación de Gràcia de FGC en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La línea S2 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FCG) está cortada este jueves a las 11.50 horas entre las estaciones de Bellaterra y Universitat Autònoma (Barcelona) por una manifestación que ocupa las vías, informa Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Concretamente, la línea funciona entre Plaza Catalunya y Bellaterra y entre Universita Autònoma y Sabadell Parc del nord.

Por estos hechos se ha tenido que poner en prealerta el plan Ferrocat.