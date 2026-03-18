Cortada la A-2 en Soses y Lleida y la C-55 en Clariana de Cardener por la huelga de docentes

LLEIDA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La A-2 en Soses y entre Lleida y Alpicat y la C-55 en Clariana de Cardener (Lleida) están cortadas desde primera hora de este miércoles por la huelga de docentes, que inicia su tercera jornada de manifestaciones, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.
La huelga descentralizada de Educación producirá cortes este miércoles en Lleida, Catalunya Central, Alt Pirineu y Aran.
En el primer día de huelga los cortes se hicieron en vías del Barcelonès y el Baix Llobregat --con incidencia en la capital catalana y sus accesos--, mientras que este martes se hicieron cortes en Tarragona, el Penedès y Terres de l'Ebre (Tarragona).