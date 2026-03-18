Cortadas la N-260 en La Seu d'Urgell (Lleida) y la C-59 en Moià (Barcelona) por la huelga de docentes

LLEIDA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
La N-260 en La Seu d'Urgell (Lleida) y la C-59 en Moià (Barcelona) también se han cortado por la huelga de docentes este miércoles sobre las 8.15 horas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
Los docentes también han cortado la C-55 en Manresa (Barcelona) y en Clariana de Cardener (Lleida); la C-16c en Sant Fruitós de Bages (Barcelona) y la A-2 en Soses y entre Lleida y Alpicat.
En esta tercera jornada de huelga en la Educación se esperan cortes y movilizaciones en Lleida, Catalunya Central, Alt Pirineu y Aran.