Los docentes también cortan la C-55 en Manresa y la C-16c en Sant Fruitós (Barcelona)

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los docentes en huelga han cortado la C-55 en Manresa y la C-16c en Sant Fruitós de Bages (Barcelona) este miércoles sobre las 7.43 horas, poco después de cortar la A-2 en Soses y entre Lleida y Alpicat y la C-55 en Clariana de Cardener (Lleida) en la tercera jornada de protestas.
En la C-55 hay 5 kilómetros de colas por el corte, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.
En esta jornada de huelga en la Educación se esperan cortes y movilizaciones en Lleida, Catalunya Central, Alt Pirineu y Aran.