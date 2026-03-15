Cortadas cinco carreteras por la caída de árboles en Girona

GIRONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cinco carreteras de la provincia de Girona están cortadas a las 11.15 de este domingo a causa de la caída de árboles en la vía por el temporal de viento que afecta la zona, informa el Servei Català de Trànsit en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En concreto, están cortadas la N-260 en Ribes de Freser, la GIV-4714 en Campelles, la GIV-5265 en Vilallonga de Ter, la GIV-5264 en Llanars y la GIV-5132 en Fontcoberta.

Además, se registra intensidad en ambos sentidos en la GI-554 en Vilademuls, que ha estado cortada durante la mañana por la caída de otro árbol.