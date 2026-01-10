Cortadas tres carreteras catalanas y obligatorias las cadenas en otras 20 por nieve en el Pirineo

Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona, a 28 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

GIRONA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La intensa nevada de este viernes y la madrugada de este sábado en diversos puntos del Pirineo catalán ha obligado a cortar tres carreteras y a los vehículos a usar cadenas en otras veinte vías de las provincias de Girona, Lleida y Barcelona.

Concretamente, está cortada la C-28 por riesgo de aludes entre Baqueira y Casa Sastrada (Lleida); la GIV-4016 en Toses (Girona) y la BV-4024 en el Coll del Pal (Barcelona), donde también afecta el viento, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este sábado.

En la provincia de Lleida, son obligatorias las cadenas en la C-13 entre Llavorsí y Esterri d'Àneu; en la C-142b en su acceso al Pla Beret; en la C-28 entre Alt Àneu y Naut Aran; en la C-28z entre València d'Àneu y Esterri; en la L-500 entre Pont Suert y Vall de Boí, así como en la L-501, L-504 y N-141 en Bossòst, Lladorre y Vall de Boí.

En cuanto a Girona, están afectadas la GI-400 en Alp; la GIV-4015 en Toses; la C-38 en Sant Joan de les Abadesses y Molló; la GIV-5263 y GIV-5218 en Ribes de Freser; la GIV-4016 en Planès; la GIV-5262 en Pardines; la GIV-5223 en Camprodon; la GIV-4011 entre Campelles y Ribes de Freser y la GIV-5217 en Queralbs.

Finalmente, en la provincia de Barcelona hay afectaciones en la BV-4023 entre Castellar de N'Hug y Toses y en la C-16 entre Bagà y Bellver de Cerdanya (Girona) el SCT pide precaución por hielo en la carretera.