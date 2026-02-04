Cortado el Túnel de Glòries de entrada a Barcelona por un accidente múltiple "sin gravedad"

Retenciones tras el accidente múltiple - SCT

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La carretera C-31 está cortada en la entrada del Túnel de Glóries a Barcelona por un accidente múltiple "sin gravedad" que se ha producido este miércoles por la tarde, según apunta el Servei Català de Trànsit en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Fuentes municipales han explicado a Europa Press que en el choque están implicados siete vehículos y la vía está cortada a la espera que lleguen los Bombers de Barcelona para retirarlos, por lo que se están haciendo desvíos por Rambla Prim.

Este siniestro está provocando retenciones desde Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y también hay afectaciones en la Ronda Litoral.