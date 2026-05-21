Cortan los accesos de la A-7 en Tarragona en ambos sentidos ante la presencia de manifestantes

TARRAGONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los accesos de la A-7 están cortados este jueves sobre las 14.50 horas en Tarragona en ambos sentidos por "regulación del tráfico" tras detectar docentes que se están manifestando en la zona, según informan fuentes del Servei Català de Trànsit (STC) a Europa Press.

Concretamente, los cortes son del punto kilométrico 1.162 al 1.158,5 de la vía.

Esta jornada la huelga educativa es territorializada en Tarragona Y Terres de L'Ebre y durante la mañana de este jueves han logrado cortar la N-240, para posteriormente desplazarse hasta el centro de la ciudad.