Cortan la AP-7 en dirección Barcelona a la altura de Castellví de Rosanes por un accidente

AP-7 cortada en Castellví de Rosanes (Barcelona) - SCT

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La circulación de vehículos ha sido cortada este miércoles a mediodía a la altura de Castellví de Rosanes (Barcelona) en dirección hacia la capital catalana por un accidente de tráfico.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, también está cortado uno de los carriles de la AP-7 en sentido Tarragona.

A las 15 horas, el corte provoca retenciones desde Castellví hasta Martorell, en sentido sur, y de Castellví a Gelida, en sentido norte, ha añadido el SCT.