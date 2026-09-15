Un cortometraje de la Escac gana el primer premio del Student Academy Award - ESCAC

BARCELONA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac) ha conseguido el primer premio de los Student Academy Award, el reconocimiento que concede la Academia de Hollywood al talento cinematográfico emergente.

El cortometraje de ficción 'The Dragon Letter', dirigido por el estudiante de la Escac Stanzin Jigmet, ha conseguido el Oro de estos galardones, siendo seleccionada entre 2.972 películas presentadas por 894 escuelas y universidades de todo el mundo, informa este martes la Escac en un comunicado.

'The Dragon Letter' competía en la categoría de ficción junto a 'Kamathipura Express', de Leon Korzynski, estudiante de la Warsaw Film School, y 'The Pichenotte', de Antoine Boulanger, de la Concordia University.

La Academia de Hollywood, que ha anunciado los galardones en el Festival de Toronto (Canadá), ha reconocido este año a un total de 16 estudiantes en las cuatro categorías de los premios: alternativa/experimental, animal, documental y ficción.

Los ganadores participarán en un programa de actividades formativas y encuentros profesionales, con acceso a miembros de la Academia y a figuras destacadas de la industria cinematográfica internacional.