Costa (COAC): La seguridad "no depende" del control policial sino de la calidad urbanística

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El decano del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), Guillem Costa Calsamiglia, asegura que el urbanismo influye de forma decisiva en la seguridad de las ciudades y que esta "no depende del control policial, sino de la calidad del espacio y de su capacidad para generar lugares de encuentro y una buena convivencia".

"Calles con actividad constante, viviendas, comercios y presencia de personas generan vigilancia de manera informal. Sin policía ni ningún tipo de seguridad añadida, y reducen las situaciones de riesgo", asegura en una entrevista con Europa Press.

En cambio, los espacios vacíos, mal iluminados o sin usos activos tienden a ser más inseguros: "Una calle segura debe priorizar el peatón, contar con aceras amplias, una buena visibilidad, iluminación adecuada y velocidad reducida de los coches, las motos, las bicis, del tráfico en general".

Costa también ve importante que las calles tengan fachadas vivas, en sus palabras, que tengan movimiento: "Espacios de encuentro, de relación social, arbolado, inmobiliario urbano, así como una mezcla de usos y de perfiles sociales.

"La seguridad de hecho no depende del control de la policía o de una seguridad determinada, sino de la calidad del espacio y de su capacidad para generar lugares de encuentro y una buena convivencia", sostiene el decano.

'SUPERMANZANAS'

A su juicio, "el urbanismo influye de manera decisiva en la seguridad de las calles, tanto en términos reales como en la percepción de quienes las usan" y que existen numerosos ejemplos de ciudades que han apostado por este tipo de urbanismo.

Empezando por Barcelona, "con el modelo de las supermanzanas que fue trabajado y evolucionado por el Área de Ecología Urbana, que era un departamento del ayuntamiento que estudiaba los diferentes indicadores que afectan a la vida del ciudadano".

Considera que la red ciclista y de peatones de Copenhague (Dinamarca), también consigue un urbanismo de este tipo, mientras que en Medellín (Colombia), "una ciudad con mucho contacto con Barcelona, ha conseguido a través de su urbanismo social también tiene este urbanismo que favorece la convivencia".

En todos estos casos, "la mejora del espacio público ha ido siempre acompañada de una mayor cohesión social, uso del espacio por parte del ciudadano y por consiguiente una mejor sensación de seguridad", asegura.

PLA DE BARRIS

El decano considera que el Pla de Barris impulsado por la Generalitat es "una oportunidad importante para mejorar la calidad urbana y la seguridad", aunque cree que debe ir más allá de la simple renovación física de los edificios y del espacio público.

"Debe incluir la rehabilitación de viviendas sin sacar a sus vecinos, buscando que los vecinos se queden en su casa, el refuerzo del comercio y de los equipamientos, la creación de espacios públicos de un buen diseño, unos espacios públicos de calidad y unos buenos procesos de participación ciudadana", detalla Costa.

Solo así, concluye, "se podrán evitar procesos de gentrificación y contribuir a construir barrios más justos, habitables y seguros".