Costa mediterránea y destinos internacionales lideran las reservas del puente de mayo de Atrápalo

Archivo - Salou es uno de los destinos más demandados del puente del 1 de mayo - ATRÁPALO - Archivo

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La costa mediterránea lidera la demanda hotelera de cara el puente del 1 de mayo, si bien destinos internacionales como Grecia, Gran Bretaña y Marruecos experimentan "un crecimiento notable", según los datos recopilados por Atrápalo.

En el top 10 de destinos españoles más demandados para el puente de mayo figuran localidades costeras como Salou-La Pineda, Roquetas de Mar, Lloret de Mar, Peñíscola y Sancti Petri, informa la compañía de viajes este lunes en un comunicado, que destaca la inclusión de Madrid en el tercer puesto, único destino urbano estatal dentro de la lista.

El precio medio por noche oscila entre los 76 euros de Puerto de la Cruz (Tenerife) y los 195 de Santa Susanna (Barcelona), mientras que la estancia media es de casi dos noches (1,96) con una ocupación media de 2,63 personas por habitación con un precio medio de 151,23 euros.

Los datos apuntan "a un turismo de escapada en pareja o familia", ha explicado el director de Producto y Operaciones de Atrápalo, Roberto Ramos.

España representa el 86,7% de las reservas para el puente de mayo entre los usuarios de Atrápalo, aunque los destinos internacionales, con Europa a la cabeza, registran "un interés creciente por parte de los viajeros españoles".

Según los datos de la plataforma, países como Grecia (+76%), Gran Bretaña (+36%) y Marruecos (+32%) son los que más han aumentado su demanda este año, pero los principales destinos internacionales están encabezados por Portugal, con un precio medio de 401 euros, seguido de Italia (463 euros), Gran Bretaña (578 euros) y Francia (509 euros).

ANTICIPACIÓN

La lista también incluye destinos fuera del continente como Marruecos (388 euros), Estados Unidos (1.545 euros) y Turquía (2.740 euros); de media, los usuarios de Atrápalo dedican 465 euros a los viajes a destinos internacionales, un 47% más que los 317 euros que gastan en destinos nacionales.

Respecto a la anticipación en la reserva, la media se sitúa en 48 días (casi siete semanas antes del viaje), mientras que destinos como Berlín (117 días), Playa de Los Cristianos (112) y Rincón de la Victoria (111) superan "ampliamente esa cifra"; en el extremo opuesto se sitúan los 17 días de antelación en Castell de Guadalest y Empuriabrava o los 18 de Jerez de la Frontera.