Los costes de construcción en España acumulan un incremento del 25,1% desde 2019, según Apce

Archivo - El presidente de la Associació de Promotors de Catalunya (APCE) , Xavier Vilajoana - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (Apce) constata que los costes de construcción en España acumulan un incremento del 25,1% desde 2019, informa en un comunicado este viernes.

Según el documento sobre la evolución de los costes de construcción en Catalunya y toda España en los últimos años, la inflación media de los 43 materiales estudiados se sitúa en el 26,7% entre 2019 y 2025, lo que supone 8,4 puntos porcentuales por encima de la inflación registrada en España en este período.

En este sentido, tras los incrementos de costes especialmente intensos de 2021 y 2022, la reciente evolución muestra una moderación del ritmo de crecimiento que no implica un retorno a los niveles previos, sino "el asentamiento de un nuevo escenario de mercado".

El incremento de costes acumulado no ha sido homogéneo: las partidas vinculadas a la estructura y la obra grande son las que concentran los aumentos más relevantes, con una subida acumulada del 39,8% entre 2019 y 2025.

El presidente de Apce, Xavier Vilajosana, ha considerado que construir hoy es más complejo que hace unos años: "Los materiales, mano de obra, energía, logística y requerimientos técnicos configuran una nueva realidad productiva. El reto del sector es adaptarse con más industrialización, más planificación y más eficiencia".

CATALUNYA

En Catalunya, el coste medio de construcción de un edificio plurifamiliar se situó en 2025 en 1.644,78 euros por metro cuadrado construido, con un incremento del 2,7% respecto al año anterior.

Las viviendas unifamiliares estándar ascendieron a 1.385,01 euros por metro cuadrado, mientras que los edificios de oficinas se situaron en 1.468,22 y las naves industriales en 601,70 euros por metro cuadrado.

De media, los costes han subido entre un 3,7% y un 4,4% anualmente, lo que confirma que los costes de construcción "han crecido de forma sostenida a lo largo del tiempo y por encima de la inflación general".

EXIGENCIAS TÉCNICAS

La evolución de los costes no responde solo al comportamiento de los materiales: el informe también señala la incidencia de las exigencias técnicas aplicables a los edificios, que han mejorado la calidad y las prestaciones de los edificios pero han aumentado la complejidad constructiva y ha añadido un componente estructural a los costes de producción.

Por otro lado, señala que la construcción registra el mayor nivel de ocupación desde 2010, con un total de 277.700 trabajadores y un incremento interanual del 16,5%.