Covestro destinó 4,5 millones a proyectos de sostenibilidad en España en 2025

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BARCELONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Covestro destinó cerca de 4,5 millones de euros a proyectos relacionados con la sostenibilidad ambiental distribuidos en las cuatro plantas que tiene en España durante 2025, informa en un comunicado este martes.

Las instalaciones de Tarragona concentraron el mayor volumen de inversión, con más de 2,3 millones, que se destinaron a iniciativas para impulsar la eficiencia y sostenibilidad del emplazamiento industrial.

La planta de la Zona Franca de Barcelona recibió una inversión de 415.000 euros para potenciar la economía circular y la reducción de las emisiones.

Por su parte, las de Parets del Vallès y Santa Margarida i Els Monjos (Barcelona) sumaron una inversión conjunta de más de 1,7 millones para mejorar los sistemas de control de emisiones y la protección de los recursos hídricos y el ahorro energético, respectivamente.

El director general de Covestro España, Andrea Firenze, ha explicado que esta inversión es un ejemplo del compromiso con la sostenibilidad y un paso hacia el "objetivo de alcanzar la neutralidad climática y la plena circularidad".