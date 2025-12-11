La creación de empresas sube un 17,6% en octubre en Catalunya

Archivo - Una grúa en una zona de obras en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Catalunya subió un 17,6% en octubre en tasa interanual con un total 2.356 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 128, un 3,2% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mejor dato de constitución de empresass en un mes de octubre en la región de la serie histórica y, con el ascenso de octubre, la creación de empresas en Catalunya encadena seis meses consecutivos de crecimiento interanual.

Para la constitución de las 2.356 empresas creadas el pasado mes de octubre se suscribieron algo más de 95,39 millones de euros, lo que supone un 16,63% menos que en el mismo mes de hace un año (94,55 millones de capital desembolsado).

De las 128 empresas que echaron el cierre el pasado mes de octubre en Catalunya, 81 lo hicieron voluntariamente, 23 por fusión con otras sociedades y las otras 24 restantes por otras causas.

Baleares (+29,12%) Canarias (+23,94%) y País Vasco (+19,3%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Extremadura y Aragón con retrocesos de un 41,82%, 9,02% y un 6,19%, respectivamente.

DISOLUCIÓN DE EMPRESAS

En cuanto a la disolución de empresas, Castilla - La Mancha (+29,73%), Baleares (+26,44%) y Asturias (+22,86%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Castilla y León y La Rioja las que menos, con retrocesos de un 48,98%, 22,34% y un 16,67%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 2,6% en Catalunya en octubre, hasta las 481 empresas y el capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 197,11 millones de euros, cifra un 24% inferior a la de octubre del año anterior.