El creador de efectos especiales de 'The Walking Dead' ve un largo recorrido para la serie

Publicado 09/10/2018 20:57:56 CET

"Hay personajes y tramas por llegar"

SITGES (BARCELONA), 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El creador de los efectos especiales de la serie 'The Walking Dead', Greg Nicotero, ha sugerido este martes en el 51 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que se celebra en Sitges (Barcelona), que la serie tendrá un largo recorrido en los próximos tres o cuatro años: "Aún no hemos hablado de su cierre".

En un encuentro ante el público del festival tras la proyección del primer episodio de la novena temporada de la serie en el festival el lunes, Nicotero --productor y director de algunos episodios de la serie-- ha dicho que en 'The Walking Dead' "hay personajes y tramas por llegar".

Sobre la trama de la serie ha sido que "hay un deseo de regresar a las raíces que han hecho grande a la serie", y volver a temporadas como la segunda, la tercera o la cuarta.

En estas temporadas, ha especificado que las relaciones entre los personajes "eran el principal argumento de los capítulos", ha dicho Nicotero.

Nicotero recibió en 2005 el Premi Màquina del Temps del festival y ha dicho: "Cuando lo recibí no sabía por qué me lo daban. Ha sido a partir del premio que mi carrera ha arrancado y me ha llevado hasta aquí".