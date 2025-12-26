Crecidas en el río Manol en Santa Llogaia d'Àlguema (Girona) y el Ges en Torelló (Barcelona)

El plan Inuncat está en alerta - PROTECCIÓ CIVIL
GIRONA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil de la Generalitat ha constatado crecidas especialmente importantes este viernes por mañana en el río Manol en Santa Llogaia d'Àlguema (Girona) y en el Ges en Torelló (Barcelona), informa vía X.
El caudal del Manol es de 67.7 m3/s este viernes por la mañana, superando el umbral de Peligro; el Ges supera el umbral de Alerta, y el caudal de la Riera Gotarra en Campllong (Girona) también supera el umbral de Alerta.
El plan Inuncat está activado en fase de Alerta y la recomendación es evitar puntos bajos y vados, y alejarse de estas zonas.