Crespín reivindica el potencial industrial y patrimonial de Terres de l'Ebre (Tarragona)

El delegado del Gobierno en Catalunya, José Crespín, y la subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero, en su visita a la empresa CELESA en Tortosa (Tarragona). - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUNYA

TARRAGONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Catalunya, José Crespín, ha reivindicado el "compromiso" del Ejecutivo con el potencial industrial, económico, patrimonial y turístico de Terres de l'Ebre (Tarragona), en el marco de su visita a la empresa Celulosa de Levante (Celesa) en Tortosa y el Parador del municipio este lunes.

Acompañado por la subdelegada del Gobierno en Tarragona, Elisabet Romero, Crespín ha conocido la actividad de la empresa Celesa, fundada en 1952 y especializada en la fabricación de pastas de celulosa de alto valor añadido destinadas a aplicaciones industriales específicas, y que ha recibido una subvención de 2.767.047,65 euros de fondos europeos, informa la Delegación en un comunicado.

Crespín ha destacado la importancia de contar con un tejido industrial especializado e innovador en las Terres de l'Ebre, y ha subrayado el papel de las administraciones públicas a la hora de acompañar a las empresas en sus procesos de transformación.

"El futuro de nuestros territorios también pasa por tener una industria fuerte, innovadora y competitiva. Desde el Gobierno de España trabajamos para que los recursos públicos y los fondos europeos se traduzcan en oportunidades reales para las empresas", ha dicho.

PARADOR DE TORTOSA

En su visita al Parador de Tortosa han conocido el proyecto de renovación integral del establecimiento y las actividades de conservación patrimonial, con una inversión global prevista de 15,7 millones de euros y una duración prevista de 18 meses.

Crespín ha remarcado que el Parador es un "activo de primer orden" para la ciudad y asegura que la inversión permitirá preservar un espacio histórico y modernizar las instalaciones para reforzar el atractivo turístico.

"Las Terres de l'Ebre tienen talento, capacidad industrial, patrimonio y recursos propios. Nuestro compromiso es continuar trabajando para que este potencial se traduzca en inversiones, actividad económica y oportunidades para la ciudadanía", ha sostenido.