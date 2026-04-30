Creu Roja impulsó más de 1.800 inserciones laborales en Catalunya durante 2025

La tasa media de inserción laboral se sitúa en el 46% - CREU ROJA

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Creu Roja ha reafirmado su compromiso con el empleo "digno" e inclusivo con el impulso de más de 1.800 inserciones laborales durante 2025 en Catalunya, ha informado la organización en un comunicado de este jueves.

El año pasado la Creu Roja atendió a 11.755 personas en Catalunya (más de 280.000 en todo el Estado) a través de 51.116 intervenciones y dando 62.327 respuestas de información, orientación, activación, acompañamiento y seguimiento.

El área de Empleo se ha desplegado a través de procesos de orientación acompañamiento al empleo y programas de inserción laboral de carácter "integral" dirigidos a personas con más dificultades, que en Catalunya han llegado a 3.452 personas, con una participación de 2.031 mujeres.

Por tramos de edad, estas iniciativas han beneficiado a más de 2.171 personas jóvenes (1.083 mujeres) y 2.777 personas mayores de 45 años (1.844 mujeres); y la tasa media de inserción laboral se sitúa en el 46%.

Creu Roja asegura que, fruto de este trabajo, un total de 1.858 personas accedieron a un trabajo a lo largo de 2025 y se han formalizado más de 2.309 contratos, de los que 907 han sido inserciones directas intervenidas por la Creu Roja.