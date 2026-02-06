La crisis de Rodalies impacta en las ventas de un 42% de los socios de Comertia

Archivo - El presidente de Comertia, Ignasi Pietx. - COMERTIA - Archivo

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La crisis de Rodalies y las afectaciones a la movilidad de las últimas semanas han impactado en las ventas del 42% de los socios de Comertia, informa la asociación catalana de la empresa familiar del retail en un comunicado este viernes.

De hecho, un 18% del total apunta a una afectación inferior al 3% de las ventas, a la vez que otro 13% estima entre un 3% y un 5% de impacto en la facturación.

A modo de balance del cierre del ejercicio de 2025, un 33% de los empresarios de Comertia ha reducido beneficios y un 66% ha mantenido o incluso incrementado sus ganancias, mientras que durante el mes de enero de 2026, los sectores y establecimientos adheridos a la entidad tienen una media de crecimiento del 3,3%, respecto a hace un año.

En clave de actualidad, un 67% de los socios explica que la celebración del Integrated Systems Europe (ISE), que culmina este viernes en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y del Mobile World Congress (MWC) "no tiene un impacto directo en la afluencia de personas y las ventas del sector retail".

El presidente de Comertia, Ignasi Pietx, ha destacado que hay que "celebrar y aprovechar que Barcelona sea la nueva capital europea del comercio de proximidad", al tiempo que insta a alzar la voz ante el déficit crónico de inversiones en infraestructuras que afecta todo el funcionamiento del territorio, en sus palabras.