Cristina Vallejo (ICAB) elegida nueva consejera del Consejo General de la Abogacía Española

La decana del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, en la toma de posesión como nueva consejera del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) junto al exdecano del ICAB, Jesús M. Sánchez - ICAB

BARCELONA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La decana del Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha tomado posesión como nueva consejera del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en el pleno celebrado este viernes en Madrid, según ha informado el ICAB en un comunicado.

Vallejo ganó las elecciones al decanato del ICAB el pasado 19 de junio, convirtiéndose en la tercera mujer que ocupa este cargo en la institución, y desde el 4 de julio representa a los abogados de Barcelona, en sustitución del anterior decano, Jesús M. Sánchez.

El presidente del CGAE, Salvador González, ya mantuvo a principios de septiembre un primer encuentro institucional con la decana, en el que abordaron los principales retos y proyectos de la profesión.