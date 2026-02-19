Criteria distribuye un dividendo de 100 millones a la Fundación Bancaria La Caixa

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

CriteriaCaixa ha acordado distribuir un dividendo social de 100 millones de euros a su accionista único, la Fundación Bancaria La Caixa.

Así lo ha decidido el Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 'la Caixa', presidido por Isidro Fainé, según ha informado este jueves en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Está previsto que CriteriaCaixa abone el dividendo dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del acuerdo, en un único pago.