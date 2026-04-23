Criteria distribuye un dividendo de 100 millones a la Fundación Bancaria La Caixa

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

CriteriaCaixa ha acordado distribuir un dividendo de 100 millones de euros a su accionista único, la Fundación Bancaria La Caixa.

Así lo ha decidido el Patronato de la Fundación La Caixa, presidido por Isidro Fainé, según ha informado este jueves en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Está previsto que CriteriaCaixa abone el dividendo dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del acuerdo, en un único pago.