CriteriaCaixa distribuye un dividendo de 150 millones a la Fundación La Caixa

Archivo - El presidente de CriteriaCaixa, Isidro Fainé, interviene durante la presentación del nuevo Plan Estratégico 2025-2030 de CriteriaCaixa, a 17 de junio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). CriteriaCaixa presenta hoy el plan estratégico para - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

CriteriaCaixa ha acordado distribuir un dividendo de 150 millones de euros a su accionista único, la Fundación La Caixa, presidida por Isidro Fainé.

Así lo ha acordado el Patronato de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 'la Caixa', informa este jueves en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Dicho importe se abonará dentro de los dos meses siguientes a la aprobación del acuerdo.