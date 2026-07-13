CriteriaCaixa impulsa su negocio de inversión en startups de base científica y tecnológica

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

CriteriaCaixa ha acordado impulsar su negocio de inversión en startups para facilitar el crecimiento de compañías emergentes de base científica y tecnológica con alto potencial, a través de sus fondos Criteria Bio Ventures y Criteria Venture Tech.

Así, prevé alcanzar un volumen de inversión de 300 millones de euros en empresas innovadoras en las fases iniciales de su actividad, con el objetivo de "impulsar terapias y tecnologías transformadoras que puedan tener un impacto positivo en la sociedad priorizando la creación de valor a largo plazo", informa en un comunicado este lunes.

Las inversiones se centrarán prioritariamente en España y Portugal, y de forma selectiva, en Europa y Norteamérica, y actualmente cerca del 70% del valor de la cartera corresponde a inversiones en España.

En el marco del Plan Estratégico 2030, CriteriaCaixa también ha acordado cambiar el nombre de la gestora de 'venture capital' que gestiona ambos fondos "para adaptarla a la realidad actual de la compañía".

A partir de ahora Caixa Capital Risc (nacida en 2002 en el seno de 'la Caixa' y filial 100% de CriteriaCaixa desde 2013), pasará a operar bajo la marca Criteria Capital Risc.

A través de sus dos vehículos especializados, Criteria Capital Risc lleva a cabo una gestión activa de sus inversiones mediante la presencia en los órganos de gobierno de sus participadas y su foco en la generación de valor, y el cambio de marca no conllevará modificaciones en la estructura ni en la cartera de la gestora.