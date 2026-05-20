Críticos de ERC llevan el pacto de Presupuestos ante la Comisión de Garantías del partido

El líder de ERC, Oriol Junqueras, durante una rueda de prensa, en la sede de ERC, a 19 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España)
El líder de ERC, Oriol Junqueras, durante una rueda de prensa, en la sede de ERC, a 19 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press
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Publicado: miércoles, 20 mayo 2026 21:25
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BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Col·lectiu Primer d'Octubre ha presentado este miércoles una denuncia ante la Comisión de Garantías de ERC al considerar que el pacto de Presupuestos supone una "posible vulneración grave" de la voluntad de la militancia y del reglamento del partido.

En un comunicado recogido por Europa Press, la agrupación de críticos republicanos han sostenido que el acuerdo suscrito por el presidente del partido, Oriol Junqueras, "contradice el mandato expresado por la militancia".

De este modo, reclaman a la comisión que determine si se ha vulnerado la normativa y éticas de ERC, así como las responsabilidades correspondientes, ya que el acuerdo no refleja los "compromisos concretos" aceptados por los miembros del partido.

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