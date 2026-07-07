El Cruïlla de Barcelona abre este miércoles una edición con David Byrne, Halsey y Pixies

Archivo - El grupo PIxies durante su actuación en el Wizink Center, a 10 de marzo de 2023, en Madrid - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Cruïlla de Barcelona, que se celebra en el Parc del Fòrum, inicia este miércoles una nueva edición en la que contará en su programación con David Byrne, Halsey, Pixies, Garbage, The Black Crowes, Jovanotti, Mishima, Suede, The Hives y Rigoberta Bandini en su cartel.

Considerado por su director, Jordi Herreruela, como el cartel "más completo" de su historia y un festival que busca el arraigo con la ciudad de Barcelona y ser antídoto del fenómeno del 'fomo', el Cruïlla se alargará hasta el sábado con una propuesta ecléctica.

La jornada de este miércoles se iniciará con las bandas Galgo Lento y Bacilos, a los que seguirán artistas como Sigrid, Sen Senra, Renée Rapp, para acabar el día con Halsey, una de las cabezas de cartel de esta edición en el décimo aniversario de 'Badlands'.

El jueves será una jornada con gran peso de la música de los años 80 y 90 con las bandas Pixies, que celebran 40 años de carrera, Garbage, en su última gira, y Suede como estandartes, a los que acompañarán grupos como Sidonie, Mishima, Standstill, Mazoni, Alosa y Standstill.

La jornada del viernes tendrá al ex Talking Heads David Byrne como cabeza de cartel, al que acompañarán bandas como The Black Crowes, Zahara, Ezra Collective. Meute, Ultraligera, Bomba Estéreo, Alizzz y Dan Peralbo i el Comboi, entre muchos otros.

El Cruïlla cerrará el sábado con un cartel en el que The Hives, Rigoberta Bandini y Jovanotti (tras intentarlo el festival durante más de una década) compartirán protagonismo junto a Faithless, Judeline, Two Door Cinema Club, Polo & Pan, La Ludwig Band, Jon Batiste, Els Pets, Fades y Svetlana.

El festival volverá a contar con una carpa de comedia por la que pasarán humoristas como Ana Polo, Carlo Padial, Ana Morgade, Manel Vidal, Joel Díaz, Marc Sarrats, Clara Ingold, Charlie Pee, Oye Sherman e Ignatius Farray, entre otros.