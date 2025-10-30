El Cruïlla de Barcelona anuncia a Pixies, David Byrne, Mishima y Two Door Cinema Club

Archivo - El grupo PIxies durante su actuación en el Wizink Center, a 10 de marzo de 2023, en Madrid - Ricardo Rubio / Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 16 Festival Cruïlla, que se celebrará del 8 al 11 de julio de 2026 en el Parc del Fòrum, ha anunciado a Pixies, David Byrne, Two Door Cinema Club, Bomba Estéreo y Chico Blanco entre sus primeras confirmaciones.

En un comunicado este jueves, el festival también ha anunciado a Yami Safdie, Polo & Pan, Sampa The Great, Dan Peralbo, Mind Enterpreises y Son Rompe Pera.

El festival ha explicado que contará con una combinación de nombres internacionales y locales que representan un amplio espectro musical, y ha dicho que en esta edición "salda una deuda" con Mishima.