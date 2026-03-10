Ctac Autònoms reclama "medidas urgentes" ante el impacto del alza de los carburantes en autónomos

Cartel de precios en una gasolinera - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS

BARCELONA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ctac Autònoms ha reclamado este martes "medidas urgentes" ante el impacto del incremento del precio de los carburantes a raíz del conflicto en Oriente Próximo sobre los autónomos, especialmente para quienes dependen del vehículo para desarrollar su actividad profesional diaria, informa UGT de Catalunya en un comunicado.

La confederación ha alertado que antes del inicio del conflicto, el precio medio del gasóleo en Catalunya se situaba en torno a los 1,42 euros por litro, mientras que la gasolina se encontraba en 1,52 euros, mientras que, actualmente, el gasóleo ha escalado hasta los 1,80 euros por litro y la gasolina hasta los 1,64 euros.

"Un profesional que utiliza una furgoneta con un depósito de 90 litros, necesita ahora aproximadamente 36 euros más para llenarlo que antes del inicio del conflicto", ha señalado la Ctac Autònoms.

En sectores que dependen del vehículo para trabajar (como panaderos, carpinteros, electricistas, repartidores, fontaneros o comerciantes de producto fresco) el consumo medio puede llegar a los dos depósitos semanales, lo que representa un sobrecoste aproximado de 288 euros mensuales, añade.

La Ctac Autònoms ha recordado que actualmente el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cuenta en Catalunya con cerca de 573.821 personas afiliadas, muchas de ellas centradas en sectores como el transporte, el comercio, los servicios profesionales o la construcción, que dependen del vehículo como herramienta de trabajo.