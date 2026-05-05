CTAC-UGT pide mejoras para los autónomos ante el creciente peso del colectivo

Archivo - Trabajadora de una frutería en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Trabajadores Autónomos de Catalunya (CTAC-UGT de Catalunya) ha reclamado avances en materia de protección social y de derechos para el colectivo de los autónomos, que, defienden, está ganando cada vez más peso en el modelo económico.

Así lo ha manifestado en un comunicado este martes, en el que ha detallado que abril ha cerrado con 577.987 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), tras sumar 3.278 nuevos trabajadores por cuenta propia en un mes, y 6.279 desde principios de año.

"Los datos del RETA no dejan lugar a dudas: el trabajo autónomo está creciendo", ha valorado la entidad, para lo que ha pedido una mejora en la protección social, con una prestación por cese de actividad "realmente universal", eliminar la obligación de cotizar durante situaciones de incapacidad temporal o la reducción de la brecha de pensiones entre autónomos y asalariados.