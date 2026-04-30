El Ctesc reclama "políticas públicas que garanticen" un empleabilidad real toda la vida

Archivo - Cartel de la sede de CTESC en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) ha reclamado "políticas públicas que garanticen" un empleabilidad real toda la vida, con motivo del 1 de mayo, informa en un comunicado este jueves.

El ente ha señalado la necesidad de profundizar en elementos como la calidad de la ocupación, la estabilidad de las trayectorias profesionales o la capacidad del mercado laboral para generar oportunidades inclusivas en "un contexto de grandes transiciones".

Por ello, ha analizado en un informe los cambios estructurales que debe hacer Catalunya en su mercado laboral, en temas como la digitalización, la inteligencia artificial, la transición verde y el envejecimiento de la población.

El Ctesc ha destacado que la empleabilidad es un "elemento estratégico" para garantizar la inclusión social, el desarrollo personal y la cohesión territorial, y ha pedido anticiparse a los cambios con políticas de ocupación que eviten nuevas desigualdades.

Ha propuesto avanzar "hacia un sistema integrado basado en tres pilares": orientación; formación y calificación profesional, e intermediación laboral.