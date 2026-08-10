Cuatro detenidos y un cultivo de 1.003 plantas de marihuana desmantelado en Darnius (Girona)

Plantación de marihuana desmantelada por los Mossos d'Esquadra en Darnius (Girona) - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Darnius (Girona) a cuatro hombres de entre 29 y 37 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública y han desmantelado un cultivo de 1.003 plantas de marihuana, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este lunes.

La investigación se inició a mediados de junio, cuando los agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Figueres (Girona) tuvieron conocimiento de que en Darnius podría haber una plantación de marihuana de grandes dimensiones.

Con el apoyo de la unidad de drones, localizaron 3 campos --uno de ellos fue deforestado-- con plantas de marihuana en una zona boscosa de difícil acceso, por lo que el pasado martes 4 de agosto efectuaron un dispositivo con efectivos de Arro y Seguridad Ciudadana de la comisaría de Figueres y La Jonquera (Girona) para localizar a los responsables.

Al advertir la presencia policial, dos hombres salieron de sendas tiendas de campaña localizadas en el lugar e intentaron huir, pero fueron interceptados por los agentes que, minutos más tarde, aprehendieron a dos hombres más en otras dos tiendas.

En total, los investigadores se incautaron de 1.003 plantas, 5.152 ramas de cogollos en proceso de secado y 46 kilos de marihuana ya envasada, por lo que procedieron a la detención de los cuatro sospechosos como presuntos autores contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.