Cuatro detenidos por intentar robar la carga de un camión en un área de La Jonquera (Girona)

GIRONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 3 de octubre a cuatro hombres de entre 21 y 39 años por presuntamente intentar robar la carga de un camión que estaba estacionado en un área de descanso de La Jonquera (Girona), informan en un comunicado este lunes.

Los hechos se produjeron cerca de las 03.30 horas en el área de descanso de Capmany, situada en el punto kilométrico 11,5 de la AP-7, cuando una patrulla detectó un vehículo con tres ocupantes estacionado justo detrás de un remolque de un camión, y al aproximarse a este, sorprendieron a otro individuo dentro del remolque.

Los agentes identificaron a los tres ocupantes del vehículo y, al registrar el turismo, localizaron la documentación y el teléfono móvil del hombre que estaba robando dentro del camión, que llevaba unos guantes de trabajo, una linterna y un cúter, y dentro del coche encontraron también un cuchillo, por lo que fueron detenidos y pasaron a disposición judicial este sábado.