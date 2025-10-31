Cuatro detenidos en L'Hospitalet (Barcelona) y 120 kilos de hachís intervenidos

BARCELONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 23 de octubre a dos hombres de 23 años, y a otros dos de 27 al día siguiente por presuntamente traficar con 120 kilos de hachís que fueron intervenidos durante la entrada y registro en el domicilio en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informan en un comunicado este viernes.

La primera detención se realizó tras detectar un posible intercambio de drogas en la calle, donde los agentes incautaron una pieza de hachís de 1,2 kilos y detuvieron a los dos primeros, sin poder arrestar a un tercer implicado.

Al día siguiente arrestaron a los otros dos y dentro del domicilio encontraron también 116,4 gramos de ketamina, que por su estado podía servir para fabricar cocaína rosa, así como 15.700 comprimidos de Rivotril (benzodiazepinas), y un arma de fuego, por lo que también se acusa a uno de ellos de un delito de tenencia ilícita de armas, y todos ya han pasado a disposición judicial.