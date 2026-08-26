Cuatro detenidos por tres robos con fuerza en naves industriales de Solsona (Lleida)

Archivo - Recurso de una detención de los Mossos d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

LLEIDA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes, 21 de agosto, a cuatro hombres de entre 20 y 52 años como presuntos autores de tres robos con fuerza en naves industriales de Solsona (Lleida), un delito de daños y un delito de robo en el interior de vehículo, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este miércoles.

La investigación se inició tras varios robos con fuerza ocurridos durante la madrugada del 20 de agosto en varias naves del polígono industrial Vinya del Teuler, después de que los autores accedieran al interior forzando los accesos y sustrajeran diversos objetos, así como en una caravana estacionada en el interior de una de las naves.

Varias dotaciones policiales se presentaron en el polígono tras recibir una alerta del 112 y constataron afectaciones en diversas empresas, entre ellas una de paquetería y en el vertedero municipal y, durante la inspección de la zona, encontraron en un campo cercano una gran cantidad de cartones y envoltorios que pertenecían a paquetes que habían sido abiertos.

Las gestiones policiales permitieron identificar a cuatro personas como presuntas autoras de estos hechos y, la misma noche, los agentes interceptaron un vehículo en la C-55, en Solsona, en el que viajaban los sospechosos, y en el que hallaron herramientas susceptibles de ser usadas en robos, además de documentación vinculada a objetos sustraídos, por lo que fueron detenidos.

Entre los objetos intervenidos se recuperó un móvil que constaba como denunciado por robo y, tras la denuncia presentada por el propietario de la autocaravana, se les atribuyó también el delito por robo con fuerza en el interior de vehículo.