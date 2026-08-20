Cuatro personas identificadas en Girona por presunta estafa con el método 'scalping' en cajeros

GIRONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policia Municipal de Girona ha identificado a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de estafa mediante el método conocido como 'scalping', que consiste en manipular cajeros automáticos para sustraer las tarjetas bancarias de las víctimas.

Según informa el cuerpo policial en un comunicado este jueves, los hechos sucedieron el 23 de julio y no se procedió a la detención de los identificados porque los hechos se pudieron acreditar mediante gestiones posteriores a la intervención policial.

Un agente de la Policia Municipal que estaba fuera de servicio observó a cuatro personas con "actitud vigilante" ante una entidad bancaria en el barrio del Eixample, controlando el entorno de los cajeros automáticos.

El agente lo puso en conocimiento de una unidad de paisano, que hizo un seguimiento al grupo hasta identificar a los miembros; durante la identificación, se les intervinieron cuatro tarjetas bancarias a nombre de otras personas.

Desde el grupo de Investigación y Seguridad del cuerpo consideran que se trata de un grupo criminal organizado con reparto de los roles coordinado para cometer los hechos y con movilidad geográfica, ya que se desplazan de una zona a otra para actuar.

Los hechos ya se han puesto en conocimiento de los Mossos d'Esquadra y de la autoridad judicial y la investigación continúa abierta.