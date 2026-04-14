Las cuencas internas de Catalunya aumentan 1 punto sus reservas y se encuentran al 92,5%

Archivo - Vista del pantano de Sant Ponç, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las reservas de los embalses de las cuencas internas catalanas se encuentran este martes al 92,5% de su capacidad, cuando el pasado martes estaban al 91,5%, aumentando 1 punto en una semana.

Son los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultados por Europa Press, en los que se puede ver que las cuencas internas de Catalunya tienen actualmente 627,6 hectómetros cúbicos, cuando el pasado martes tenían 620,8.

El embalse de Darnius Boadella está al 87,2% de su capacidad (el pasado martes estaba en 87,4%); el de Sau, al 88,2% (frente al 88,3% de la semana pasada); Susqueda, al 92,7% (frente al 90,9%); La Baells, al 97,7% (frente al 95,7%) y La Llosa del Cavall, al 100,3% (frente al 99,9%).

Por otro lado, Sant Ponç está al 95,2% (el pasado martes estaba al 93,8%); Foix, al 81,8% (también 81,8% la semana pasada); Siurana, al 77,3% (76,7% el martes) y Riudecanyes, al 99,3% (también 99,3% el pasado martes).

Los embalses del sistema Ter-Llobregat, que abastece a Barcelona y su área y a Girona y su entorno, están este martes al 93,4% de su capacidad, cuando la semana pasada estaban al 92,2%, creciendo 1,2 puntos en una semana.