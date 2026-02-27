Las cuentas catalanas contemplan inversiones por 4.146 millones, un 45% más que en 2023

La consellera de Economía Alícia Romero entrega al presidente del Parlament Josep Rull el Proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat, a 27 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

El proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2026 contempla inversiones por valor de 4.146 millones, 1.289 millones de euros más (+45%) respecto a 2023, el último año en que se aprobaron Presupuestos.

Así consta en el proyecto de ley de Presupuestos que la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha entregado este viernes al presidente del Parlament, Josep Rull, y que posteriormente ha presentado a los representantes de los partidos.

Se trata del nivel de inversión prevista más elevado de la Generalitat desde 2010, aunque en los años 2022 y 2023 el nivel inversor se acercó a los 4.000 millones de euros gracias a la incorporación de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

El incremento de recursos propios permite, según el Govern, compensar de sobras la finalización de estos recursos extra de la UE, en unas cuentas públicas que son "los Presupuestos de la inversión".

En 2025, se ejecutaron 3.423 millones de euros de ejecución, en cifras provisionales, unos 2.800 millones de fondos propios, y el resto de fondos europeos.

PRINCIPALES INVERSIONES

Las principales inversiones (526 millones) se contemplan para infraestructuras ferroviarias y transporte público: por ejemplo, se destinarán 101,4 millones a la prolongación de la línea Llobregat-Anoia de FGC; 101,2 para el tranvía del Camp de Tarragona, y 50,3 para material de la línea de FGC al Aeropuerto de Barcelona.

Al ámbito sanitario se destinarán 463,3 millones, 365,7 de los cuales para obras de mejora y aplicación de hospitales: 54,2 para el Hospital Joan XIII de Tarragona; 23,9 para remodelar el Hospital Clínic de Barcelona; 17,8 para ampliar el Verge de la Cinta de Tortosa (Tarragona); 14,2 para mejoras en el Trueta de Girona, y 6,8 para ampliar y mejorar el Arnau de Vilanova de Lleida.

Las inversiones en educación alcanzarán los 373,6 millones, la mayoría para inversiones en centros educativos de ampliación, reforma y mejora o la construcción de nuevas escuelas o institutos.

OTRAS INVERSIONES

También hay inversiones relevantes en ámbitos como en carreteras (306,7 millones), en el ciclo del agua (293,9 millones), en vivienda y actuaciones urbanas (273,5 millones), en la administración (263,9 millones), en investigación y desarrollo (203 millones), en agricultura, ganadería y pesca (159,2 millones), entre otras.

En inversiones concretas, 166,8 millones serán para actuaciones de conservación y mejora de la seguridad de la red viaria, 100,5 para ampliación, mejora y construcción de nuevas residencias.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

El Consell Executiu también ha aprobado, junto al proyecto de Presupuestos, el Proyecto de ley de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público, que incluye la eliminación de 22 tasas, la modificación de 70, y la creación de 3 nuevas.

Además, incluye medidas de simplificación administrativa respecto a la elaboración de leyes y reglamentos para contratación pública o relación con la ciudadanía, para agilizar la tramitación de proyectos, especialmente en el ámbito de la vivienda.

TRIBUTOS

En el ámbito fiscal, hay modificaciones de tipo técnico en 2 tributos propios de la Generalitat: se modifica y actualiza el cálculo del canon del agua para usos domésticos, industriales y ganaderos, y se modifica parte de los tributos sobre el juego modificando el régimen de comunicación a la Agència Tributària de Catalunya (ATC) de los cartones jugados en bingos.

En los tributos cedidos, se actualizan los gravámenes del impuesto sobre el depósito de residuos controlados, y en el IRPF, habrá deducciones de entre 200 y 300 euros a propietarios de parcelas inscritas en el Registro de Fincas con Iniciativas de Conservación del Patrimonio Natural y Biodiversidad con proyectos de conservación de mínimo 10 años.