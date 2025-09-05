Cuerpo, tras aprobar la CNMV la OPA de BBVA sobre el Sabadell: "Es el momento de los accionistas"

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo; el presidente del ICO, Manuel Illueca; el presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto - EUROPA PRESS

BARCELONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este viernes que "ahora ya es el momento de los accionistas del Sabadell" después de que el consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) haya autorizado la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell.

Lo ha declarado a los medios junto al presidente de la patronal catalana Pimec, Antoni Cañete, tras una jornada en que se ha presentado una nueva línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para las pymes.

"Prudencia por nuestra parte a la hora de comentar la situación. Nosotros vamos a ir viendo qué es lo que sucede una vez abierto el periodo de aceptación por parte de los accionistas, iremos siguiendo esta operación para ver cuál es el resultado final", ha añadido.

Tras aprobarse la operación, el BBVA ha adelantado que lanzará su OPA de carácter hostil sobre Sabadell el lunes 8 de septiembre y que finalizará el 7 de octubre, según la información remitida este viernes junto al folleto de la oferta.

Preguntado por si el plazo de un mes es adecuado para que los accionistas tomen la decisión, ha respondido que "lo habrán considerado el tiempo necesario".