La Cumbre Mundial de Gastronomía abordará retos y oportunidades urgentes del sector

Una de las actividades de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025 - GENERALITAT

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acoge este sábado la Cumbre Mundial de Gastronomía, que abordará los retos y oportunidades urgentes del sector, informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat en un comunicado este viernes.

El encuentro se enmarca en la elección de Catalunya como Región Mundial de la Gastronomía 2025 y está convocado por el Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Arts i Turisme (Igcat) y organizado por el Govern.

Está previsto que participen 150 expertos, con "una destacada presencia de personalidades internacionales", y más de 50 regiones gastronómicas.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, ha explicado que Catalunya quiere ser "el primer territorio agroalimentario de Europa y un referente mundial".

En paralelo, desde el pasado miércoles se está celebrando el 30th World Regions of Gastronomy Platform Meeting, con una delegación internacional de expertos que han participado en varias jornadas de creatividad e innovación.