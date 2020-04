Cunillera sobre decir que una Catalunya independiente habría evitado muertes: "Se han equivocado"

Cree que Torra "no estaría aún obligado" a convocar elecciones por la situación de emergencia

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Catalunya, Teresa Cunillera, ha asegurado que quien ha defendido que una Catalunya independiente habría evitado muertes por coronavirus se ha equivocado y ha opinado que "quien lo ha dicho, después cuando lo ha pensado, seguramente si pudiese no lo habría dicho".

"Pienso que se han equivocado, porque no es el mensaje que todos necesitamos", ha afirmado Cunillera, en una entrevista este martes en Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Preguntada por si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, debería convocar elecciones catalanas tras haberse aprobado los Presupuestos 2020, Cunillera ha dicho que "el presidente no estaría aún obligado", porque las cuentas no son definitivas.

La delegada del Gobierno ha sostenido que el Govern ha dicho que los Presupuestos deben modificarse y están pendientes de adecuación, tras lo que ha añadido que Torra "prometió elecciones en un momento absolutamente diferente", por lo que ya anunciará cuáles son sus proyectos más adelante.

Ha apuntado que Torra "hace de presidente, hace lo que se espera de un presidente" y ha asegurado que la Generalitat tiene, en sus palabras, ansias de hacer cosas y hacerlas rápido y bien, por lo que ha rechazado que las haga para confrontar con el Gobierno.

"GESTIÓN COORDINADA Y ASIMÉTRICA"

Cunillera ha defendido que el Gobierno escucha a las comunidades autónomas, pero "tiene que dar respuesta global y coordinada", y ha apuntado que puede que no se dé la razón al 100% a las propuestas autonómicas.

"Las comunidades autónomas tienen planes diferentes. Hemos oído propuestas diversas, pero la pandemia es una. La gestión debe ser coordinada y asimétrica", ha destacado la delegada, que ha sostenido que hay mucho diálogo entre el Gobierno y las comunidades autónomas y que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, tienen buena relación aunque con perspectivas divergentes.

La delegada del Gobierno ha asegurado que dentro de los territorios no hay la misma realidad y que el Ejecutivo "teniendo la experiencia de toda la gestión de la crisis, debe modular respecto a la salida, que debe ser asimétrica, en función de las condiciones que se den".

Ha apelado a la responsabilidad ciudadana de cara a la desescalada, ha dicho que esta es una fase de concienciación de la ciudadanía y ha valorado que "en general no ha ido mal" la salida de los niños desde el domingo, aunque ha avisado de que si no se hace bien se tendrán que corregir las medidas.

"SER REPOSADOS"

Sobre la advertencia de ERC de que no apoyarán una nueva prórroga del estado de alarma si no se devuelven las competencias a la Generalitat, Cunillera ha pedido ser "un poco reposados", evaluar las salidas de los menores y las medidas de la siguiente semana y no avanzarse a lo que se decida el 9 de mayo, porque no se sabe qué condiciones habrá entonces.

También ha opinado que es normal y vivo que haya discrepancias dentro del Gobierno: "Lo que nos debería de preocupar son gobiernos que no discutiesen", y ha criticado que se magnifiquen estas discrepancias.

Ha afeado al PP su falta de apoyo al Gobierno, ya que considera que "lo podrían hacer diferente, estar más al lado del Gobierno" y ha pedido no hablar de quién presidirá la comisión del Congreso para la reconstrucción sin haberse aprobado aún su creación.

Preguntada por si habrá recortes como en la crisis de 2008, Cunillera ha afirmado que debe haber una reconstrucción, ha resaltado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esté hablando con agentes sociales y ha augurado: "Si esta es la dinámica que se impone, estaríamos en el buen camino".