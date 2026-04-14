La CUP acusa al Govern de "ceder ante las presiones" para el traslado de las pinturas de Sijena

El diputado de la CUP Dani Cornellà en una rueda de prensa en el Parlament - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El diputado de la CUP en el Parlament Dani Cornellà ha acusado este martes al Govern de "ceder ante las presiones de un españolismo que solo reclama" el traslado de las pinturas murales de Sijena por intereses políticos y partidistas.

En una rueda de prensa en la Cámara catalana, Cornellà ha tildado al Ejecutivo de "negligente e irresponsable" y lo ha contrastado con el papel del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) por la conservación de las piezas.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, aseguró este lunes que el MNAC recurrirá la resolución del juzgado de Huesca que determina que las pinturas deben ser entregadas a Aragón y reintegradas a su emplazamiento original, el Monasterio de Santa María de Sijena, en un plazo de 56 semanas.

"Nuevamente vemos cómo los tribunales siguen con sus mismas imposiciones, continúa este saqueo institucional, este expolio no solo patrimonial sino también de derechos", ha afirmado el diputado, que ha asegurado que están en juego unas obras de un valor incalculable.

Y ha concluido que contra Catalunya se dictan sentencias "que nunca harían en contra de otros" y, por ello, ha pedido dejar muy claro que las obras no se pueden mover si no hay garantías absolutas para su conservación.

PRESUPUESTOS DE ORRIOLS

Por otra parte, Cornellà ha criticado que los 2 concejales del PSC en Ripoll (Girona) --que la dirección socialista ya ha cesado de su cargo-- se abstuvieran en la votación del presupuesto de la alcaldesa y líder de Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols.

"Lo que ha hecho el PSC es totalmente irresponsable y no ha actuado con firmeza. Si realmente no estaba de acuerdo con lo que hicieron sus cargos electos en el municipio, tendría que haber actuado con más firmeza", ha sostenido.

En este sentido, ha afirmado que el PSC "hace el doble juego: por un lado señala siempre a la extrema derecha, pero por el otro lado, como vimos en Ripoll, han permitido que se apruebe el presupuesto del Ayuntamiento".

"Ahora sí que vemos ciertas maniobras para cambiar lo que han hecho, porque es muy grave", ha concluido tras anunciar el PSC la renuncia de sus dos concejales.