La CUP acusa a Illa de llevar la legislatura a un "punto de no retorno" por no pactar Presupuestos

El diputado de la CUP Xavi Pellicer en una rueda de prensa desde el Parlament - EUROPA PRESS

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP Xavier Pellicer en el Parlament ha acusado al Govern de la Generalitat y a su presidente, Salvador Illa, de llevar la legislatura catalana a un "punto de no retorno" por llevar a alCámara el proyecto de Presupuestos para 2026 sin tener garantizados los votos de ERC.

"El Govern ha decidido poner esta legislatura en un punto de no retorno por cómo ha llevado a cabo todo este proceso de traslado y aprobación de los Presupuestos", ha criticado en una rueda de prensa este martes.

Ha acusado al Ejecutivo de arrogancia y menosprecio a la oposición, a sus socios de investidura y a toda Catalunya, y ha criticado al PSC por pensarse que puede gobernar la Generalitat con poco más de 40 diputados "como si se tratara de un ayuntamiento con mayoría absoluta".

GENERA INCERTIDUMBRE

Se trata, según Pellicer, de un acto de absoluta irresponsabilidad que genera incertidumbre y que va en línea del "caos que ha sido la gestión del Govern" los últimos meses, y lo ha ejemplificado con la crisis de Rodalies y las movilizaciones de los docentes y los sanitarios.

"Han logrado que un socio como ERC que ha manifestado por activa y por pasiva que quiere aprobar los Presupuestos y acuerdos con el Govern, deba descolgarse de este acuerdo porque no cumplen ni con los mínimos que habían acordado. Creemos que con IRPF o sin IRPF estos Presupuestos serían igual de malos", ha dicho.

PRESUPUESTOS "DÉBILES"

Más allá de las críticas a las formas del Govern, para Pellicer el proyecto presentado es débil, que da respuesta en ámbitos como la vivienda o los servicios públicos ni plantea cambios fiscales para que "los que más tengan más paguen".

También ha sostenido que niegan la soberanía nacional de Catalunya porque, ha argumentado, el Govern es "absolutamente rehén de unas dinámicas del Estado y de un Gobierno que quita y vacía la soberanía del Parlament" y porque no presiona al Gobierno de Pedro Sánchez.

Ha añadido que mantendrán su enmienda a la totalidad para el debate de este viernes, y que si se retira el proyecto, su enmienda lógicamente decaerá también, pero que no lo hará su "enmienda política a la totalidad del Govern", y ha descartado anticipar las consecuencias políticas de que no se aprueben las cuentas, más allá de insistir en que se entrará en un punto de no retorno.

HUEGLA DE DOCENTES

Sobre la huelga de los docentes, ha agradecido al conjunto de la comunidad educativa su "lección de dignidad" ante el acuerdo del Govern con los sindicatos CC.OO. y UGT que ha calificado de ridículo histórico y de acuerdo con una minoría y contra el conjunto de los docentes.

"Es histórico el ridículo que ha hecho el Govern en un acuerdo con la minoría, con sus amiguitos, y contra el conjunto de la comunidad educativa. Y esto le está saliendo carísimo. Y veremos cómo termina esta semana con las movilizaciones del profesorado", ha valorado.