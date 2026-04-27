La CUP acusa al PSC de empeñarse en "destruir el modelo de escuela catalana"

La portavoz de la CUP, Su Moreno, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha acusado al PSC de estar "empeñado en destruir el modelo de escuela catalana", después de que el Govern anunciara la semana pasada un plan piloto para el despliegue de Mossos en algunas escuelas catalanas, algo que la CUP rechaza y, critican, se suma a la gestión de la lengua y las condiciones laborales de los docentes.

En rueda de prensa este lunes desde la sede de la formación, Moreno ha afirmado que introducir Mossos en centros educativos "afecta directamente" a su funcionamiento, y ha añadido que no es una propuesta banal sino una muestra del modelo de país que propone el Ejecutivo.

"¿A quién vigilarán los Mossos infiltrados en los centros, a los docentes que organizan huelgas, que mantienen la lengua catalana, que hablan de Palestina para educar a favor de la paz?", y ha lamentado que se dediquen recursos a desplegar policía pero no a incrementar los salarios de los docentes.

En este sentido, la formación ya pidió la pasada semana la comparecencia en el Parlament de la consellera de Educación y Formación Profesional de la Generalitat, Esther Niubó, y de la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y este mismo lunes han enviado un requerimiento formal al Govern para que retire la medida.

PRIMERO DE MAYO

Por otra parte, se ha referido a la celebración del Día del Trabajador este viernes 1 de mayo que, dice, llega en un contexto global "marcado por la guerra" que se refleja en el encarecimiento del coste de la vida, por lo que la CUP reclama un salario mínimo interprofesional catalán de 1.500 euros, acompañado de una reducción de la jornada a 35 horas semanales.

Además, pide una "regulación efectiva" de los precios de los productos básicos y acabar con la especulación con la vivienda, lo que considera una propuesta de mínimos.