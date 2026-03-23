La CUP afirma que el Govern ha "fracasado" con los Presupuestos y ve decepcionante el papel de ERC

La portavoz de la CUP, Su Moreno, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la CUP, Su Moreno, ha afirmado que el Govern ha "fracasado estrepitosamente" tras retirar la semana pasada los Presupuestos después de un acuerdo con ERC, formación a la que ha criticado porque, asegura, han tenido un papel absolutamente decepcionante.

En rueda de prensa este lunes desde la sede de la formación ha definido la negociación de cuentas en Catalunya como un circo en el que, apunta, los equilibrios son imposibles: "Pretendían una paz social que no tienen, pretendían un país adormecido que está muy despierto, pretendían aprobar unos Presupuestos sin conflicto y han tenido que dar marcha atrás", ha dicho en referencia al ejecutivo.

Además, ha insistido en su crítica a ERC argumentando que el partido ha seguido una estrategia "inválida" desde 2018, ya que, señala, no tiene sentido condicionar las necesidades de Catalunya a los acuerdos con el Estado.

Por otra parte, se ha referido a la posición de los republicanos sobre la recaudación del IRPF en Catalunya: "Ya han dejado claro que ni tan solo la recaudación del IRPF será una línea roja para unos Presupuestos que muy probablemente acabarán aprobando de aquí a unos meses. Lo decimos, ERC nos está haciendo perder el tiempo y a mucha gente seguramente también la paciencia".

COMUNS Y SUPLEMENTO DE CRÉDITO

Por otra parte, también ha apuntado a los Comuns: "No son más que una comparsa del PSC que negocian a la baja acuerdos del todo insuficientes", ha sostenido.

Preguntada por el suplemento de crédito anunciado por el ejecutivo ha dicho que es pronto para tomar posición, aunque ha remarcado que la CUP no está para entrar a negociar esta cuestión.

HUELGA EDUCATIVA

Acerca de la huelga de docentes convocada la semana pasada ha pedido al Govern que "reabra hoy mismo las negociaciones" con los sindicatos que han rechazado el acuerdo con UGT y CC.OO., un acuerdo que Moreno ha tachado de insuficiente.

Así, ha lamentado que el Govern, dice, quiere mirar hacia otro lado: "Su propuesta es conformarse con lo que hay porque los recursos son los que son y que nadie ose pedir más a Madrid", ha sentenciado.

CONTEXTO INTERNACIONAL

Sobre la situación internacional y las medidas para hacer frente al conflicto en Oriente Medio ha sostenido que la moratoria antidesahucios y la congelación de precios del alquiler, así como topar el precio de los carburantes y la energía deberían ser medidas de carácter "urgente".

También se ha referido a la situación en Cuba criticando el bloqueo de la isla por ser un "ataque directo contra el derecho a la vida", por lo que ha hecho un llamamiento al Gobierno y las instituciones europeas a posicionarse al respecto.