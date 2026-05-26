La CUP anuncia una enmienda a la totalidad a los Presupuestos, que ve "absolutamente" insuficientes

La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega - EUROPA PRESS

Afirma que la "corrupción es de carácter estructural" en el Estado BARCELONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega ha anunciado que su grupo presentará una enmienda a la totalidad de los Presupuestos presentados por el Govern, una propuesta que consideran es "absolutamente insuficiente" y ha añadido que son la enésima oportunidad perdida para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

En rueda de prensa este martes desde la Cámara catalana ha asegurado que era un deber presentar esta enmienda y que "no se puede hacer pasar por buen funcionamiento y normalidad el desorden actual".

"Estos Presupuestos no solo fallan por falta de ambición. Fallan porque son exactamente coherentes con el proyecto político del PSC", ha expuesto, y ha afirmado que si la apuesta del Govern pasa por la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y el turismo masivo la respuesta de su formación es que esto no sirve y que el PSC, critica, sigue gobernando para que no cambie nada.

Vega ha lamentado que hay pisos en alquiler que "incumplen" la ley de vivienda mientras los catalanes pierden poder adquisitivo y las cuentas, dice, no contemplan ninguna propuesta en este sentido.

"El problema es que este Govern haya decidido gestionar este deterioro como si fuera inevitable. El problema es que se pida a la población resignación. El problema es que se nos pida que aceptemos que vivir peor es normal", ha sostenido.

Por otra parte, ha señalado que sigue en marcha la huelga educativa tras el acuerdo del ejecutivo con los sindicatos CC.OO. y UGT: "Un acuerdo que se calificó como histórico, sin escuchar a los representantes sindicales mayoritarios del sector. Histórica es solo la falta de capacidad de escuchar de este Govern".

ZAPATERO

Preguntada por la imputación del expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en el 'caso Plus Ultra' ha asegurado que la "corrupción es de carácter estructural" y ha pedido que aquellas empresas implicadas en casos de corrupción no puedan seguir optando a licitaciones públicas.

"No se trata de que un político sea mejor o peor. Se trata de que estructuralmente los grandes partidos del Estado han funcionado así", ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que el caso del proyecto del Hard Rock es especialmente interesante y que ahora se observa que había "intereses espurios" detrás.

Acerca de si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones ha dicho que "de nada sirve convocar elecciones diciendo que viene el lobo" si se sigue decepcionando a la población.