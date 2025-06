La CUP critica que la amnistía cerró "en falso el conflicto político" pero pide aplicarla

Estrada ve en la reacción de la derecha una "hiperventilación escenificada o quizás un poco de envidia"

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha criticado que la Ley de Amnistía "sirvió para cerrar en falso el conflicto político" en Catalunya, pero ha pedido que se aplique por parte del Tribunal Supremo (TS), después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya avalado este jueves la constitucionalidad de la norma.

"Lo que no puede ser es que esta ley, pese a que no acaba con la represión por la manera en que está constituida y no resuelve el conflicto político, obviamente se debería de estar desplegando con normalidad", ha afirmado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Estrada ha sostenido que la resolución del TC no ha sido una sorpresa ya que "hay una mayoría en la actual composición del actual TC que es afín al PSOE", y ha añadido que los socialistas son plenamente conscientes del papel de la Amnistía para defender los intereses del Estado, en sus palabras.

"Debemos tener en cuenta que el papel que están jugando tanto la derecha como la ultraderecha española es de pura hiperventilación escenificada, o quizás un poco de envidia, en el sentido de que es el PSOE quien está defendiendo mejor los intereses de la unidad del reino", ha sostenido la diputada anticapitalista.

"INTERESA AL PROPIO RÉGIMEN DEL 78"

Ha insistido en que la Ley de Amnistía tuvo "un papel clave después de que se desactivase toda la calle en el marco del conflicto político, y por tanto, es una ley que le interesa al propio régimen del 78", aunque ha añadido que se alegra de que haya personas que se han podido beneficiar de la misma.

Estrada ha recordado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha dicho que esta Ley ha funcionado, pero ha lamentado que "no ha funcionado desde el punto de vista de acabar con la represión y mucho menos de acabar con el conflicto político, de resolver el conflicto político de manera democrática".