La CUP critica que ampliar el Aeropuerto no pase por el Parlament y sí "por un acto de Esade"

BARCELONA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP en el Parlament Laure Vega ha criticado que la ampliación del Aeropuerto de Barcelona "no pase por el Parlament, pero haya pasado por un acto de Esade donde sí que estaban invitados grandes empresarios".

En una entrevista este jueves en Ràdio 4 y La2 recogida por Europa Press, ha reprochado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, diga que ampliar el Aeropuerto ha sido decisión del Govern: "Después también dice que la política es importante y que está en contra de la antipolítica".

Ha criticado que el Ejecutivo catalán no haya consultado al Parlament antes de tomar una decisión, y se ha preguntado "a qué tiene miedo Salvador Illa".

Vega ha insistido en que esta decisión debe pasar por la Cámara catalana: "Porque sino, lo que nos encontramos es que una llamada de (Josep) Sánchez Llibre cuenta más que los votos que podamos sumar todos estos partidos" en contra de la ampliación.

Preguntada por si estarían dispuestos a negociar con el Govern los Presupuestos de 2026, la diputada anticapitalista ha recordado que tuvieron una primera reunión para los de 2025, pero ha señalado que la CUP no pactará "pequeñas reformas que no sirvan para nada".

"Nosotros no somos la muleta de un Govern que después no nos pregunta qué opinamos sobre según qué temas principales para el país", y ha explicado que no se plantean esta legislatura en clave de línea rojas, sino como si fuesen un sindicato, textualmente.