La CUP decidirá si presenta una enmienda a los Presupuestos tras estudiarlos "por responsabilidad"

La diputada de la CUP Laure Vega en una rueda de prensa en el Parlament - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada de la CUP Laure Vega ha asegurado que su grupo decidirá si presenta una enmienda a la totalidad de los Presupuestos de 2026 tras estudiar detenidamente cada una de las partidas "por responsabilidad".

"Nuestra responsabilidad como izquierda y como izquierda en la oposición es intentar ser rigurosos, acabamos de tener el dossier que nos ha presentado el Govern", ha apuntado Vega en una rueda de prensa este viernes tras la presentación del proyecto de cuentas de la Generalitat por parte de la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero.

Vega ha afirmado que "años de desinversiones no se arreglan con estos presupuestos y Rodalies es el ejemplo perfecto para comprender qué pasa y, por desgracia, qué seguirá pasando" en Catalunya.

"Por lo tanto, la CUP, de una forma responsable, daremos la batalla con estos Presupuestos, con las respuestas que sí que se tendrían que dar para estar a la altura de lo que hacen cada día los catalanes en este país", ha agregado.

Y ha concluido que la CUP no hará "pasar por normalidad lo que no lo tendría que ser" y ha señalado cuestiones como los precios de la vivienda, la pobreza energética, la salud mental o la educación y la sanidad públicas.