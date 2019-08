La CUP dice que para negociar los Presupuestos el Govern debe dar un "giro de 180 grados"

Publicado 05/08/2019 8:58:30 CET

BARCELONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La exdiputada de la CUP en el Parlament y miembro del Secretariat Nacional del partido Eulàlia Reguant ha avisado al Govern de que, para que los 'cupaires' se sienten a negociar los Presupuestos de la Generalitat de 2020, el Ejecutivo catalán debería dar un "giro de 180 grados".

"Para hablar de Presupuestos este Govern debe dar un giro de 180 grados para que la CUP vea una mínima voluntad de cambio y para no reproducir las políticas de austeridad", ha afirmado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Estas declaraciones llegan después de que este fin de semana las bases del partido hayan ratificado la nueva estrategia política de la CUP, en la que apuestan por pasar del bloqueo parlamentario a una "acción propositiva" y se abren a entrar en el Govern y negociar los Presupuestos catalanes.

Reguant ha sostenido que para que la CUP se plantee negociar las cuentas tiene que haber un cambio en las políticas sociales del Govern para "llevar hasta al límite" las competencias de la Generalitat y escuchar a los movimientos sociales.

Preguntada por la posible entrada en el Govern, ha contestado que en su nueva estrategia la formación plantea que puede "llegar a ser útil" en el Ejecutivo si se avanza en el ejercicio efectivo en el derecho a la autodeterminación y en la conquista de derechos sociales, civiles y políticos, pero que por el momento no lo contemplan.

"Ahora mismo no lo vemos", ya que cree que el actual Govern no lo está haciendo, por lo que ha asegurado que ahora mismo no se plantean entrar en el Ejecutivo y que seguirán siendo críticos con su gestión.

Asimismo, ha descartado entrar en el Govern "por el simple hecho de la sentencia" del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo si no hay un cambio en sus políticas.

Reguant también ha rechazado convocar elecciones tras la sentencia porque no entiende "qué aporta", pero considera que, si el Govern continúa como hasta ahora, la legislatura no puede seguir mucho más tiempo y ha señalado la primavera de 2020 como una posible fecha para estos comicios.